이스라엘서 코로나19 백신 맞은 노인, 2시간 뒤 숨져…당국 조사나서

[아시아경제 조슬기나 기자]이스라엘에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞은 노인이 숨지는 사건이 발생해 당국이 조사에 나섰다고 29일 연합뉴스가 보도했다.

타임스오브이스라엘, 예루살렘포스트 등 현지 언론을 인용한 보도에 따르면 이스라엘 보건부는 전날 북부 베트셰안에 사는 75세 남성이 코로나19 백신을 맞은 뒤 약 2시간 만에 자택에서 숨졌다고 밝혔다.

이 남성은 전날 오전 8시 30분께 병원에서 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발한 코로나19 백신을 맞았다. 그는 집에 도착한 뒤 얼마 되지 않아 의식을 잃었고, 심장마비로 사망한 것으로 전해졌다. 이스라엘 보건부는 조사 초기 노인의 사망과 백신 사이에 연관성이 있는 것으로 보이지 않는다며 고인이 심장병, 암 등의 질환을 앓았다고 밝혔다.

이스라엘에서 코로나19 백신 접종자가 몇 시간 만에 숨진 것으로 알려지기는 처음이다. 이스라엘은 지난 20일부터 의료인과 고령층 등을 대상으로 대규모 코로나19 백신 접종을 시작했다. 현재까지 약 50만 명이 백신을 맞았다.

