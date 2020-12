르노삼성차, 부산공장 확진자 발생…"131명 자가격리"

[아시아경제 유현석 기자] 르노삼성자동차 부산공장에서 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 것으로 나타났다. 접촉자로 분류된 131명은 자가격리에 들어갔다.

르노삼성차는 지난 27일 부산공장에서 차량 시험 업무를 담당하는 직원 1명이 코로나19 확진 통보를 받았다고 29일 밝혔다.

르노삼성차는 "확진된 직원은 생산 라인 근무자가 아니지만 구내식당 등을 이용해 동선이 겹치는 사람이 협력업체 직원까지 포함해 221명으로 파악됐고 코로나19 진단검사에서 전원 음성으로 나왔다"고 설명했다.

131명은 보건당국에 의해 접촉자로 분류돼 자가격리에 들어갔다.

확진된 직원은 다른 질병으로 병원을 방문했다가 무증상 상태에서 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다. 르노삼성차 관계자는 "일부 직원이 자가격리에 들어갔지만, 생산 차질 없이 공장은 정상적으로 가동하고 있다"고 말했다

