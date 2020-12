[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 물리치료학과 이동우 교수가 지난해 광주세계수영선수권대회의 성공적 개최 및 원활한 행사 진행에 기여한 공로로 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.

이 교수는 지난해 7월 열린 광주세계수영선수권대회의 의료지원팀장으로, 자원봉사자 사전 교육수행과 참가 선수들을 대상으로한 의료지원 및 클리니컬 마사지실 관리 등으로 성공적인 행사 개최에 기여한 공로를 인정받았다.

아울러 행사기간 동안 광주에서 전국물리치료 학술대회를 개최해 수영대회를 널리 알리는데 기여했다.

이 교수는 “국제체육행사에 학생들과 함께 자원봉사자로 참여해 의미있고 보람찬 시간이었다”며 “앞으로도 광주지역 및 전국에서 열리는 행사에 가급적 많이 참여해서 물리치료학과의 우수성을 널리 알릴 수 있도록 하겠다”고 수상 소감을 전했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr