산은·성장금융, 20조 규모 정책형 뉴딜펀드 첫 출자사업 공고

최대 4조원 목표 조성액 중 정시 3조원 조성 계획 발표

투자제안형 펀드, 뉴딜성장형 펀드, 뉴딜인프라펀드 등 조성

펀드규모, 출자비율, 주목적투자분야 등도 대폭 자율화

[아시아경제 조강욱 기자] 한국산업은행과 한국성장금융은 한국판 뉴딜의 성공을 지원하기 위한 정책형 뉴딜펀드 1차년도(2021년) 정시 출자사업을 공고했다고 29일 밝혔다.

정책형 뉴딜펀드는 내년 최대 4조원을 목표로 조성될 계획이며, 이번 정시 출자사업을 통해 3조원이 조성될 계획이다. 수시 출자사업은 정시 출자사업 결과를 고려, 투자분야 등 보완해 내년 상시 진행될 예정이다. 투자수요, 심사결과 등에 따라 정책출자자 출자금액·출자비율, 조성규모 등 변경이 가능하다.

이 펀드는 뉴딜투자가이드라인상 40개 분야 200개 품목 관련 중소·벤처기업, 중견기업에 모험자본을 공급하며, D.N.A., 미래차, 친환경·녹색산업 등 6대 뉴딜 핵심산업에 중점 투자함은 물론, 데이터센터, 풍력발전 등 뉴딜 인프라에도 대규모 투자를 지원할 예정이다.

특히 유망한 뉴딜투자에 대한 성과를 일반 국민과 공유하기 위한 국민참여 공모펀드가 도입된다.

국민참여 공모펀드는 이를 운용할 협력 파트너 5개사(골든브릿지자산운용, 신한BNP파리바자산운용, IBK자산운용, KB자산운용, 한화자산운용)와 함께 자펀드 선정, 판매사 협의 등을 거쳐 뉴딜 투자사업 풀(pool)이 일정수준 확보된 시점에 맞춰 내년 3월께부터 국민들에게 펀드 판매를 개시할 계획이다.

또 개별 뉴딜 관련 기업과 인프라 사업에 투자하는 프로젝트 펀드를 연중 조성해 신속한 투자 집행을 도모할 예정이다.

이번 출자사업은 내년 1월 26일 제안서 접수를 마감할 계획이며, 분야별 공정하고 신속한 심사과정을 통해 2월말까지 운용사를 선정할 예정이다.

이번 출자사업은 다양한 뉴딜분야에 대한 모험자본 공급으로 민간 중심의 자생적 뉴딜 투자생태계를 마련하는데 주안점을 뒀다. 특히 펀드 규모 뿐만 아니라 출자 비율, 주목적 투자분야 등에 자율제안 방식을 대폭 도입해 민간의 전문성과 창의성을 활용하고, 민간출자자 참여를 촉진하기 위해 후순위 보강, 초과수익 이전, 콜옵션 부여 등 다양한 인센티브 방안을 제공할 계획이다.

산은 관계자는 "향후 5년간 20조원 규모의 정책형 뉴딜펀드 조성을 위한 첫 번째 출자사업이 시작됐다"면서 "이 펀드가 한국판 뉴딜을 성공적으로 추진하고, 시중 유동성을 생산적인 뉴딜 부문으로 유도하며, 뉴딜분야에 대한 투자성과를 국민과 공유할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

