김종인 "집단방역 전망이 안 보인다…백신 확보에 노력 기울여야"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 집단방역에 대한 전망이 보이지 않는다며 정부와 함께 코로나 백신 확보에 최선을 다해야 한다고 목소리를 높였다.

김 위원장은 29일 오후 1차 온택트 정책 워크숍에 참석, "집단방역 체제를 확립해야만 경제회복을 이룰 수 있는데, 우리는 소위 개개인의 방역으로만 극복해서 언제 실질적으로 집단방역을 확보할 수 있을지 전망이 안 보인다"며 이같이 말했다.

그는 "코로나 사태가 점점 더 악화되면서 우리가 코로나 사태를 극복하고 경제를 빨리 회복할 수 있을지에 대해 고민 중"이라며 "45개 국가에서 코로나 백신 주사가 실시되고 있는데 우리 정부는 코로나 백신을 확보했는지, 앞으로 언제부터 주사를 놓을 수 있는지에 대해 정확한 설명이 따르지 않고 있다"고 지적했다.

김 위원장은 "아무쪼록 우리도 노력을 하고 정부와 함께 코로나 극복을 위해 백신 확보에 최대 노력을 경주해야 할 시기"라고 덧붙였다.

