[인사]KB국민은행

□ 승진 (부행장)

- 중소기업고객그룹 김운태 부행장(지주 겸직)

- CIB고객그룹 우상현 부행장(지주, 증권 겸직)

- 테크그룹 윤진수 부행장(지주 겸직)

- 자본시장그룹 하정 부행장(지주 겸직)

□ 승진 (전무)

- 경영기획그룹 정문철 전무

□ 승진 (상무)

- 브랜드ESG그룹 김진영 상무(지주 겸직)

- 기획조정실 박찬용 상무(지주 겸직)

- 준법감시인 조정호 상무

□ 승진 (본부본부장)

- 개인마케팅단 곽산업 본부장

- 업무지원본부 박영세 본부장

- 대기업영업본부 서영익 본부장

- 자산운용본부 송정원 본부장

- 데이터플랫폼본부 육창화 본부장(지주, 카드 겸직)

- 테크인프라본부 이배봉 본부장

- 글로벌지원본부 이우환 본부장

- 파생상품영업본부 임대환 본부장

- 감사운영본부 차대현 본부장

□ 신규위촉 (본부장)

- 클라우드플랫폼단 유세근 본부장

□ 승진 (지역영업그룹대표)

- 경기남지역영업그룹 김회섭 대표

- 대구?경북지역영업그룹 배정호 대표

- 강남지역영업그룹 손남숙 대표

- 강서지역영업그룹 이종민 대표

□ 전보

- 강동지역영업그룹 박찬일 대표

- 경인지역영업그룹 유병규 대표

- SME마케팅본부 권성기 본부장

- KB캄보디아은행 김현종 본부장

- 미래컨택센터추진단 전성표 본부장

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr