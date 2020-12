◆경산시

<승진>

▲4급 △건설도시안전국장 오세근 △농업기술센터소장 김종수

▲5급 △새마을민원과장(직무대리) 류백렬 △교통행정과장(〃) 배신규 △문화관광과장(〃) 최남수 △체육진흥과장(〃) 최주원 △자인면장(〃) 최순환 △서부2동장(〃) 곽미양 △중방동장(〃) 전향숙 △평생학습과장(〃) 전현옥 △농촌진흥과장(〃) 안동섭 △산림녹지과장(〃) 이상정 △기술지원과장(〃) 이정우 △민원봉사과장 (〃) 김정인

<전보>

▲5급 △시민회관장 박성근 △압량읍장 이병호 △서부1동장 전미경 △농정유통과장 이수일 △남산면장 신의범 △안전총괄과장 최상태 △전문위원 조순구 △수도사업소장 김삼식 △삼성현문화박물관장 채종덕 △정보통신과장 이용구

