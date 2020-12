조은희 "박주민 적반하장…지역구인 은평구 재산세나 감경 조치하라"

[아시아경제 이지은 기자] 서초구 재산세 환급을 추진중인 조은희 서초구청장이 '세금은 쌈짓돈이 아니'라고 말한 박주민 더불어민주당 의원에게 "적반하장"이라며 받아쳤다. 박 의원의 지역구인 은평구의 재산세 부과금이 5배 늘었다고 지적하기도 했다.

조 구청장은 29일 페이스북을 통해 "거꾸로 가는 대통령의 '서민증세'가 문제 아닌가"라며 이같이 말했다.

서초구는 9억원 이하 1가구 1주택자의 재산세 절반 감면을 추진 중이다. 이에 박 의원이 "세금은 구청장의 쌈짓돈이 아니다"라고 비판한 것.

조 구청장은 "지난 3년 반 내내 서민증세를 해온 대통령에게는 쓴소리 한 마디 못하고, 세금을 환급하는 유일한 야당 구청장에게 이래라저래라한다"며 "번짓수 제대로 찾으라"고 받아쳤다.

그는 "'대통령님, 피 같은 세금 쌈짓돈처럼 쓰지마세요', '우리 국민이 대통령의 화수분 아닙니다', 이렇게 대통령에게 고언하라"며 "역주행 세금 열차 달리는 주군에게는 한마디도 못하면서, 세금폭탄으로 고통 받는 시민들의 부담을 조금이라도 덜어드리려고 정성을 다하는 저에게 왜 애꿎은 화살을 돌리나"고 박 의원을 질타했다.

조 구청장은 "문재인 정부 출범 당시, 2017년 5월 서울 아파트 중위가격이 6억 635만원이었다. 무능한 이 정부는 잘못된 부동산 정책으로 불과 3년 반 동안 50%, 즉 평균 3억이 넘게 집값을 올려놓고 세금 더 걷고 있다"며 "거기에 의도적으로 공시가까지 수직 인상시켜 추가로 서민의 세금을 이중삼중으로 뜯어가고 있다"고 정부의 세금 정책을 비판했다.

박 의원의 지역구인 은평구의 재산세를 감경하라고 조언하기도 했다. 조 구청장은 "박 의원 지역인 은평구도 2017년 (재산세 부과금이) 30억이었지만, 2020년 151억원으로 크게 늘었고 서민들이 세금폭탄을 맞고 있다"며 "서민 증세 지역인 은평구부터 재산세 감경 조치를 해야지, 47%가 넘게 세금이 더 걷었다고 희희낙락 하시는 것은 아니다"라고 꼬집었다.

그는 "서초구는 서울시 타 자치구에 비해 재정적으로 여유가 있어 재산세를 환급하려는 것이 아니라 코로나 위기상황과 재산세 급등으로 고통받는 시민을 위해 예산을 최대한 절약해 돌려드리고자 하는 정성"이라며 박 의원의 지역구인 은평구야말로 재정력 지수가 25개 자치구 중 4위라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr