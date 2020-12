LH 차기 사장 공모, 박선호·김세용 물망

[아시아경제 유인호 기자] 한국토지주택공사(LH)가 29일부터 내년 1월 5일까지 제5대 신임 사장을 공모한다.

LH 임원추천위원회(임추위)는 전날 변창흠 전 사장의 국토교통부 장관 임명이 확정됨에 따라 이날 부터 신임 사장 공모 절차에 돌입했다. 임추위는 비상임이사 위원 5명과 외부위원 4명으로 구성됐다.

임추위는 내달 5일까지 지원서를 접수한 뒤 후보자 검증과 서류·면접 심사, 공공기관운영위원회(공운위) 등을 거쳐 내년 1월 말이나 2월 초에 신임 사장 선임을 완료할 계획이다.

임추위가 후보자 가운데 5배수를 추려 공운위에 추천하면 공운위가 최종 후보자를 심의ㆍ의결하고, 국토부 장관의 임명 제청과 대통령 재가를 거쳐 신임 사장이 선임되는 절차를 거친다.

LH 차기 사장으로는 박선호 전 국토교통부 제1차관과 김세용 서울주택도시공사(SH공사) 사장 등이 물망에 오르고 있다. 박 전 차관은 김현미 국토부 전 장관과 호흡을 맞춘 대표적인 주택정책통 관료다. 그는 국토부 장관 후보로 하마평에 오르기도 했다.

김 SH 사장은 고려대 교수 출신으로, 정부가 추진하는 수도권 주택공급 확대를 서울 현장에서 실행해왔다는 점에서 차기 수장으로 거론된다. 2018년 제14대 SH공사 사장으로 취임한 그는 임기가 올해까지다.

변 전 사장은 지난해 4월 제4대 LH 사장에 취임한 뒤 1년 7개월간 사장직을 수행했다.

