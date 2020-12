부산이 ‘유네스코 세계지질공원’ 후보지로 선정됐다

낙동강하구·태종대·금정산·몰운대·이기대 등 부산 지질공원 20곳

2023년 유네스코 인증 추진 … 2024년 세계지질과학총회 부산 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 태종대 등 대표적인 관광명소를 포함한 부산이 유네스코 세계지질공원 후보지로 뽑혔다.

부산시에 따르면 ‘부산 국가지질공원’이 유네스코 세계지질공원 인증 신청을 위한 국내 후보지로 선정됐다고 지난 21일 환경부로부터 통보받았다.

‘유네스코 세계지질공원’은 세계적인 지질학적 가치를 지닌 명소와 경관 보호, 교육, 지속 가능한 발전을 위해 관리되는 곳이다. 국내에는 제주도, 청송, 무등산, 한탄강 등 4곳이 있다.

이번에 후보지로 선정된 부산의 지질명소는 낙동강 하구, 금정산, 태종대, 오륙도 등 20곳이다.

부산시는 유네스코 세계지질공원 인증을 통해 2024년 개최하는 ‘세계지질과학총회’ 개최의 기틀을 마련하겠다는 계획이다.

‘세계지질과학총회’는 국제지질과학연맹(IUGS) 주최로 1878년에 첫 총회가 개최된 이래 4년마다 열리고 있다. 120여개 국가에서 지질학 전문가, 정부 인사, NGO 관계자 등 6000여명이 참가하는 국제행사다.

세계지질과학총회(IGC) 부산 회의는 2024년 8월 25일부터 8월 31일까지 열린다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산은 대도시임에도 불구하고 강?산?바다를 아우르는 도시 전역에 지질명소가 분포해 지질다양성에서 우위를 점하고 있다”며, “2024년 8월 세계지질과학총회의 성공적인 개최와 부산의 지질공원을 세계적 관광자원으로 업그레이드하고 지속 가능한 활용방안을 마련하기 위해 힘을 모으자”고 말했다.

부산시는 2021년 9월 유네스코 세계지질공원 신청서를 제출하고, 2022년 7월 유네스코 검증위원의 현장 실사 후 2023년 4월 정식 인증을 받겠다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr