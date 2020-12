2030년까지 화물처리능력 16억t으로 늘린다…화물·여객부두 152선석 추가 조성

해수부, 제4차 전국 항만기본계획(2021~2030) 확정·고시

2030년까지 총 37.1조 투자

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 2030년까지 화물·여객부두를 총 152선석을 추가 조성해 화물처리 능력을 16억t으로 늘리기로 했다.

29일 해양수산부 이 같은 항만 개발·운영 계획을 담은 '제4차(2021~2030) 전국 항만기본계획'을 확정했다고 밝혔다.

항만기본계획은 항만법에 따라 해수부 장관이 수립하는 항만 관련 최상위 국가계획이다. 전국 31개 무역항과 29개 연안항의 개발과 운영의 기준이 되며 해상교통과 육상교통의 결절점인 항만에 부두와 도로, 철도, 배후 산업 및 도시를 효율적으로 연계시키는 공간계획이다.

해수부는 지난달 17일 열린 국무회의에서 보고한 '2030 항만정책 방향과 추진전략'을 바탕으로 이번 기본계획을 수립했다. 2030년까지 화물부두 120선석과 여객부두 32선석 등 총 152선석을 차질없이 조성해 전국 항만의 화물 처리능력을 현재 12억6000t에서 16억t으로 확충할 계획이다.

이를 위해 해수부는 2030년까지 총 37조1000억원을 투자한다. 재정으로 18조7000억원, 민간투자로 18조4000억원을 조달할 계획이다.

김명진 해수부 항만정책과장은 "이번 제4차 전국 항만기본계획을 착실하게 추진해 4차 산업시대에 맞춰 항만을 스마트·자동화하는 것은 물론, 양질의 일자리를 창조해 지역과 국가 경제 발전에 이바지하는 한편 항만과 도시공간의 상생을 도모해 나가겠다"고 말했다.

