파주시, 병원급 의료기관 14곳에 면회제한·진단검사 행정명령

[아시아경제 임혜선 기자] 경기 파주시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 차단하기 위해 지역 병원급 의료기관 14곳에 대해 '진단검사 실시 및 면회 제한' 행정 명령을 고시했다고 28일 밝혔다.

행정명령은 29일부터 사회적 거리두기 2.5단계 해제 시까지 적용된다.

주요 내용은 입원환자 면회 제한 및 외출 출입 통제, 코로나19 의심 환자 및 조사대상 유증상자 진단검사 실시 등 조치다.

이에 따라 입원환자 면회는 임종, 거동 불편, 보호자 간호 필요 등 부득이한 경우 주치의 판단에 따라 코로나19 감염의 안전성이 확보된 사람에 한해서만 허용된다. 병원 내 코로나19 감염 의심 환자와 유증상자에 대해서는 진담 검사 실시 등의 조처를 해야 한다.

시는 병원에서 행정명령을 어기면 의료법과 감염병예방법에 따라 업무정지, 코로나19 방역으로 인한 손실보상 제한 등의 행정 조치를 취할 예정이다.

