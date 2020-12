與 권력기관 TF→검찰개혁 TF로 확대개편 “검찰개혁 꾸준히 추진”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 28일 당내 권력기관 태스크포스(TF)를 검찰개혁 TF로 확대개편하고 “검찰개혁을 꾸준히 추진하겠다”고 강조했다.

이 대표는 이날 오후 국회에서 열린 최고위원회의에서 확대개편을 의결했다. 그는 “TF는 윤호중 위원장과 19명의 의원으로 구성됐다. 검찰개혁 특위를 중심으로 제도적 검찰개혁을 꾸준히 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “저를 포함한 민주당 의원들에게 수많은 당원과 지지자들께서 검찰 관련 문자와 전화를 하고 있다”며 “모든 의견은 대한민국과 문재인 정부와 민주당을 위한 충정의 표현”이라고 했다.

이 대표는 “다양한 의견들을 검찰개혁 특위 안에서 지혜롭게 조정하고 당에서 책임있게 결정하겠다”며 “의원님들도 현안을 넓은 시야로 보고 책임있게 생각해주시길 바란다”고 당부했다.

이날 열리는 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보추천위원회 회의와 관련해서는 “후보추천이 오늘을 넘기지 않길 바란다”고 강조했다. 공수처장 후보추천위는 이날 6차 회의를 열어 최종 후보자 2명을 선정한다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr