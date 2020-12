"아이폰12 효과…애플, 4분기 사상 최고 판매량 기대"

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 첫 5G 스마트폰인 '아이폰12' 시리즈의 판매 호조에 힘입어 4분기 사상 최고 판매 기록을 달성할 전망이다.

28일 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 최근 공개한 보고서에 따르면 올해 4분기 애플의 아이폰 판매량은 기존 판매량을 훨씬 웃돌 것으로 추산됐다.

통상 애플은 9월 중순 께 아이폰 신제품을 공개하는 행사를 진행하고 같은 달 하순부터 시장에 출시해왔다. 하지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 한달가량 늦은 10월에 아이폰12를 공개했다. 카운터포인트리서치는 "아이폰12는 전작인 아이폰11보다 4~6주가량 늦게 출시돼 12월 판매량이 급증할 것으로 예상된다"고 내다봤다.

전작을 웃도는 아이폰12의 인기는 홈그라운드인 미국 시장에서의 판매 실적만 봐도 뚜렷하다. 미국 시장에서의 판매 실적을 주간 단위로 살펴보면 출시 2주차를 제외하고는 아이폰12가 첫 6주간 아이폰11의 판매량을 웃돌고 있는 것으로 확인된다.

카운터포인트리서치는 "아이폰12프로, 아이폰12프로맥스의 공급부족에도 불구하고 아이폰12가 전작의 판매량을 훨씬 웃돌고 있다"며 "애플의 분기별 출하량은 아이폰12의 선전에 힘입어 전년 대비 약 21% 성장이 기대된다"고 전했다. 이 같은 판매량 증가의 배경으로는 애플의 첫 5G 아이폰에 대한 펜트업(억눌린) 수요, 이통사 프로모션에 따른 가격경쟁력 확보 등이 꼽힌다.

