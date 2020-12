美·EU 등 '백신여권' 개발 착수…해외여행도 코 앞

백신 맞았다는 증명서 개발

개인정보 노출 없이 QR코드로 백신접종여부 증명

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작한 미국과 유럽연합(EU) 등에서 백신 접종을 증명하는 '백신 여권' 개발에 나섰다.

백신을 맞은 사람들이 다른 나라에 입국하거나 영화관과 콘서트장 등에 갈 때 접종 사실을 입증할 수 있는 디지털 증명서를 만든다는 것이다.

27일(현지시간) 미국 CNN방송에 따르면 스위스 제네바의 비영리단체 코먼스 프로젝트와 세계경제포럼(WEF)은 이런 용도로 활용될 '코먼패스' 앱을 개발하기 위한 '코먼 트러스트 네트워크' 계획에 착수했다.

코먼패스 앱을 이용하면 사람들은 코로나19 검사결과는 물론 병원 및 의료 전문가들이 발급한 백신 접종 증명서 같은 의료 데이터를 업데이트 할 수 있다. 민감한 개인정보는 노출하지 않은 채 보건 당국에 증빙 자료로 제시할 수 있는 의료 증명서나 통행증만 QR코드 형태로 발급된다. 또 이 앱은 여행일정을 입력하면 출발지나 도착지에 따라 요구되는 보건 통행증 목록도 보여준다.

이들은 캐세이퍼시픽·제트블루·루프트한자·스위스항공·유나이티드항공·버진애틀랜틱 등 항공사, 미국과 네덜란드령 아루바 섬의 수백개 의료법인과 협업해 개발 작업을 벌이고 있다.

토머스 크램튼 코먼스 프로젝트의 최고마케팅·커뮤니케이션책임자는 "국경을 넘을 때마다 검사를 받을 수는 있지만 국경을 넘을 때마다 백신을 맞을 수는 없다"고 말했다.

이어 크램튼 책임자는 아프리카를 여행할 때 요구되는 황열병 백신 접종 증명서인 '옐로 페이퍼'에 빗대 이 증명서를 '디지털 옐로 페이퍼'라고 불렀다.

이같은 움직임에 대형 IT기업들도 가세하고 있다. IBM은 '디지털 헬스 패스'라고 불리는 자체 앱을 개발해 기업이나 콘서트장·회의장·경기장 등은 입장을 위해 필요한 요구사항, 즉 발열 검사나 코로나19 검사, 백신 접종 기록 등을 맞춤형으로 설정할 수 있도록 했다.

CNN은 "앞으로 앱 개발자들이 개인정보 보호 문제나 백신마다 제각각인 효능 같은 도전에 직면할 수 있지만 가장 긴급한 도전은 코로나19 감염자의 접촉자 추적 앱이 일관성 없이 시행됐던 일을 피하는 것일지도 모른다"고 지적했다.

미국에서는 연방정부의 통일된 지침이 없다 보니 주마다 독자적으로 이를 도입하면서 땜질 처방식으로 시행돼왔다.

비영리기구 '리눅스 파운데이션 공중보건'은 코먼패스 및 전 세계의 많은 기관을 대변하는 사람들이 모인 '코로나19 증명서 계획'과 파트너십을 맺고 좀 더 조직화된 대응을 준비 중이다.

브라이언 벨렌도프 리눅스 파운데이션 사무국장은 "이 작업이 성공하면 사람들이 자신의 스마트폰에 백신 증명서를 보관하고 다니다 다른 나라로 가는 항공기에 타거나 다른 나라에서 열리는 콘서트장에 입장할 때 이를 제시할 수 있을 것"이라고 전망했다.

벨렌도프 사무국장은 "백신 증명서는 이메일이나 인터넷과 마찬가지로 서로 정보 교환이 가능해야 한다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr