구광모 "내년에도 불확실성 커, 기본에 충실해야"

[아시아경제 이창환 기자] 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 2,700 등락률 +3.18% 거래량 500,396 전일가 85,000 2020.12.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환대기업 내부거래 공시위반 여전…총수있는 기업 상표권사용료 ↑LG, 주가 8만 4000원 (-2.78%)… 게시판 '북적' close 그룹 회장이 주요 계열사 최고경영진(CEO)들과 화상회의를 열고 내년에도 경영 불확실성이 큰 만큼 이를 극복하기 위해 품질과 환경, 안전 등 기본을 강화하고 고객가치를 높이자고 강조했다.

28일 LG에 따르면 구 회장은 최근 화상으로 개최한 사장단 회의에서 내년에 중점적으로 추진해 나갈 경영과제를 40여명의 계열사 수장들과 논의했다.

회의에서 구 회장은 내년 경영환경이 여전히 녹록지 않고 대내외 불확실성도 크다는 사업보고회의 전망을 바탕으로 계속 경각심을 갖고 대응해 나가야 한다고 밝혔다.

그는 불확실성과 위기에 제대로 대응한 기업과 그렇지 못한 기업, 기회를 찾은 기업과 그렇지 못한 기업 간의 실력 차이는 앞으로 분명해질 것이라는데 CEO들과 인식을 같이하고 이번 위기를 잘 극복해야 한다고 주장했다.

특히 기본에 충실하고, 고객가치가 훼손되지 않도록 품질, 환경ㆍ안전이 철저하게 조직문화에 체화돼야 한다고 강조했다. 구 회장은 "품질과 환경, 안전은 내 가족이 쓰는 제품, 내 가족이 일하는 곳이라는 생각으로 구성원 개개인이 책임감을 갖고 임해 나가자"며 "이를 위해서는 사장단부터 솔선해달라"고 당부했다.

또한 사업의 성장 방식을 양(量)보다는 질(質) 중심의 성장으로 중점 추진하기로 했다. 양적 성장이나 단순한 수익성 중심의 질적 성장이 아니라, 제대로 된 미래 준비를 위해 지속성 있는 고객 기반과 데이터 등 미래 성장 자산을 적극적으로 쌓아 사업의 가치를 높일 수 있는 매출을 확대하자는 의미다.

이를 위해 핵심역량을 보강하고 사업 실행력을 강화하기로 했다. 계열사 사장단 주도하에 사업 전략을 애자일(민첩ㆍAgile)하게 실행해 나가는 한편, 이를 뒷받침 할 수 있는 연구개발(R&D)과 상품기획, DX(디지털 트랜스포메이션) 등 핵심기능의 전문인력을 보강해 나갈 계획이다. 데이터와 DX를 활용해 사업 역량을 높이고 비즈니스 모델 발굴을 강화하는 등 디지털 혁신 역시 계속 진행한다.

한편 이번 화상 회의에는 구 회장을 비롯해 비롯해 차석용 LG생활건강 부회장, 권영수 ㈜LG 부회장, 신학철 LG화학 부회장과 권봉석 LG전자 사장 등 계열사 CEO 및 이번 인사로 새로 합류한 류재철 LG전자 H&A사업본부장, 남철 LG화학 첨단소재사업본부장 등 40여명이 참석했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr