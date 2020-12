코로나19 신규 확진 808명…연휴 검사수 줄며 엿새만에 800명대(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 28일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 808명이 추가로 확인됐다. 연일 1000명 안팎을 육박하다가 지난 22일 867명 이후 엿새만에 800명대로 내려온 것이다. 다만 검사 건수가 줄어드는 성탄절과 주말 등 연휴에 따른 영향도 반영된 것으로 보여 3차 대유행의 확산세가 꺾였다고 보기는 어려운 상황이다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 808명 늘어 누적 5만7680명이라고 밝혔다. 지역발생이 787명, 해외유입이 21명이다. 하루 확진자 수는 전날(970명)보다 162명 줄었고 지난 14일(718명) 이후 2주 만에 가장 적게 확인됐다.

국내 일일 확진자 수는 지난 22일부터 이날까지 최근 1주일간 일별로 867명→1090명→985명→1241명→1132명→970명→808명을 기록했다. 100명 이상 신규 확진자는 지난달 8일부터 이날까지 51일째 이어지고 있다.

이날 지역발생은 서울 297명, 경기 188명, 인천 45명 등 수도권에서만 530명이 나왔다. 나머지 14개 시도에서도 모두 확진자가 발생한 가운데 수도권 이외 지역에서는 경북 45명, 충남 35명, 부산 34명, 충북 30명, 강원 27명, 경남 25명, 대구 24명, 광주 12명, 제주 11명, 전남 7명, 대전 3명, 세종 2명, 울산·전북 각 1명이 발생했다.

해외유입 확진자 21명 가운데 8명은 검역 과정에서 나왔고 나머지 13명은 지역에서 확인됐다. 내국인이 12명이고 외국인이 9명이다.

사망자는 전날보다 11명 늘어 누적 819명이 됐다. 입원 치료 중인 확진자 가운데 병세가 심한 위중증 환자는 295명으로 전날보다 2명 증가했다. 완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 3만9268명으로 전날보다 228명 늘었다.

한편 전날 하루 진단검사 건수는 3만1895건으로, 직전일 3만6997건보다 5102건 적었다. 최근 주중 검사 수가 5만여 건에 달한 것과 비교하면 2만건 가까이 적은 것이다. 전날 검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 2.53%(3만1895명 중 808명)로 직전일 2.62%(3만6997명 중 970명)보다 하락했다.

한편 수도권에 마련한 임시 선별검사소에서는 전날 무료 익명검사 2만4253건이 이뤄졌고, 직전일 검사를 통해 확인된 신규 확진자는 88명으로 집계됐다. 지난 14일부터 임시 선별검사소에서 확인된 누적 확진자 수는 1340명이다.

