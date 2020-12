권덕철 "아슬아슬한 위기상황…3단계 상향 없이 감소세로 전환해야"(종합)

수도권 2.5단계·비수도권 2단계 1월3일까지 연장키로

[아시아경제 서소정 기자, 김흥순 기자] 정부가 사회적 거리두기를 3단계로 격상하지 않고 현재 수도권에 적용 중인 2.5단계와 비수도권의 2단계 조치를 내년 1월3일까지 연장하기로 했다. 거리두기 단계의 조정 여부는 그 이후 상황을 고려해 다시 검토하기로 했다.

권덕철 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장(보건복지부 장관)은 27일 오후 정례브리핑에서 "현재 방역과 의료체계 역량이 유지가 가능하고, 연말연시 방역강화 특별대책을 통한 고위험시설 방역강화, 모임·여행 등 접촉감소 효과도 지켜볼 필요가 있다고 판단했다"며 이같이 밝혔다.

권 1차장은 "최근 코로나 상황은 급격한 확산은 억제했지만 그렇다고 환자 증가세가 꺾이는 특별한 반전을 보이고 있지 않는 상황"이라면서 "다만 수도권 감염재생산지수가 최근 1.27에서 1.07로 떨어진 것은 긍정적 신호"라고 말했다.

그는 "현재 연말연시 방역특별대책이 1월 3일까지 시행하고 있기 때문에 그때까지는 현 수도권 2.5단계와 비수도권 2단계를 연장하면서 추이를 지켜보고, 그다음 거리두기에 대해 종합적으로 검토할 것"이라고 말했다.

이에 따라 28일 종료 예정인 수도권 거리두기 2.5단계와 비수도권 2단계 조치가 연말연시 방역강화 특별대책 기간(12월24일~2021년 1월3일)에 맞춰 내년 1월3일까지 6일간 연장된다.

방역당국은 현장에서 풍선효과 문제로 건의되고 있는 일부 방역수칙을 보완하기로 했다. 패스트푸드점도 카페와 동일하게 커피, 음료, 디저트류만 주문하는 경우 포장·배달만 허용하고 무인카페는 매장 내 착석을 금지한다. 홀덤펍 집합금지 수칙도 전국으로 확대 적용하기로 했다.

뚜렷한 반전 없이 엄중한 상황 계속

가족간 전파가 전체 24% 차지

권 1차장은 현 상황을 사회적 거리두기와 검사 및 역학조사를 통한 차단 노력이 유행확산 속도와 아슬아슬한 균형 상태를 이어가는 상태라고 언급했다. 그는 "지난 1주간 국내 발생 환자는 하루 평균 999명으로 지난 2주간 1000명 내외의 환자 발생이 계속 이어지고 있다"면서 "급격한 증가세가 둔화되며 크게 증가하지 않는 것은 다행스러운 결과이나, 뚜렷한 반전도 없이 엄중한 상황이 계속되고 있다"고 판단했다.

특히 유행의 중심지역인 수도권의 경우 지난 2주간 하루 700여 명 내외의 환자가 발생 중으로 환자 증가가 크게 둔화되고 있는 반면 비수도권의 경우 환자 발생이 계속 증가해 300명대까지 증가한 상황이다. 최근에는 가족 간의 전파도 빈번히 발생하고 있다. 지난 한 달여간의 유행 특성을 보면 가족 간의 전파가 전체의 약 24%를 차지했으며, 19세 이하의 환자는 약 44%가 가족 내 선행확진자를 통해 감염된 것으로 확인됐다.

권 1차장은 "역학조사 속도를 배가하고 사회적 거리두기와 위험시설에 대한 보호를 강화해 조금만 더 유행차단을 가속할 수 있다면 상황을 반전시킬 수 있다"고 강조했다. 또 "현재 국면은 아슬아슬한 위기상황"이라며 "거리두기 3단계로의 상향 없이 현 국면을 감소세로 전환시킬 수 있도록 연말연시 특별방역대책이 꼭 효과가 나기를 기대한다"고 말했다.

그는 "외출과 모임을 자제하고 거리두기와 방역수칙을 준수하는 것이 나와 사랑하는 가족을 지키는 길"이라며 "함께 사는 가족이라 하더라도 의심증상은 없는지 세심히 살펴보시고, 의심스러운 경우에는 집에서도 마스크를 쓰고 거리두기를 지키며 즉시 검사를 받아주시기 바란다"고 당부했다.

이어 "지금까지 보여주신 성숙한 시민의식과 우리 모두를 위한 연대와 협력을 발휘해주신다면 새해에는 보다 희망찬 시기가 도래할 것이라고 확신한다"면서 "정부도 감염 취약시설과 고위험시설의 방역을 꼼꼼히 살피며 이번 대책 효과가 극대화될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr김흥순 기자 sport@asiae.co.kr