[아시아경제 조현의 기자] 더불어민주당과 정부, 청와대는 내년 2월부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작하겠다고 밝혔다.

노영민 대통령 비서실장은 27일 국회에서 열린 고위 당정청 협의회에서 백신 도입 상황과 관련해 "물량 측면에서 우리 국민을 지키기 위해 충분한 물량을 이미 확보했다. 내년 2월이면 의료진ㆍ고령자를 대상으로 접종이 시작될 것"이라고 말했다.

노 실장은 "세계 각국은 내년 2분기에 일반 국민을 대상으로 접종을 시작할 예정"이라며 "우리도 비슷한 시기에 일반 국민을 대상으로 접종을 시작하게 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "집단면역 형성 시점도 외국과 비슷하거나 오히려 빠를 것"이라며 "정부는 이 시기를 더욱 앞당기기 위해 총력을 기울이고 있고 성과도 내고 있다"고 했다.

