속보[아시아경제 임주형 기자] 서울시내 요양원과 요양병원, 제소시설에 이어 장애인생활시설에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생했다.

서울시는 27일 0시 기준으로 서울 지역의 코로나19 확진자 수가 전날보다 362명 늘어 누적 확진자 수는 총 1만7430명이라고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr