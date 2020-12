"나 질암 말기, 두 달 시한부야" 친구들 속여 기부금 뜯어낸 英여성

'항암치료중' SNS에 삭발 사진도

1500만원 기부 받아 결혼

잇단 여행에 거짓말 들통

[아시아경제 김봉주 기자] 한 영국 여성이 자신이 암으로 시한부 판정을 받았다는 거짓말을 해 약 1600만원을 기부받아 결혼한 뒤 뒤늦게 친구들에 의해 발각됐다.

22일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 토니 스탠든(29)이 지난달 열린 법원 심리에서 자신의 모든 사기행각을 인정해 징역 5개월을 선고받았다.

스탠든은 2015년 6월 친구들에게 "내가 질암 말기 진단을 받아 앞으로 살날이 두 달밖에 남지 않았다"고 거짓말했다.

그녀는 친구들에게 "아버지도 함께 암 투병을 하고 있다"며 "세상을 떠나기 전 결혼식장에 함께 들어가고 싶다"고 말했다.

그녀는 주변을 완벽히 속이기 위해 삭발을 하고 항암 치료를 받는듯한 사진을 SNS에 올리고, 치료 과정을 주변에 세세히 공유하기도 했다.

그녀의 친구들은 그녀를 위해 후원 페이지를 개설해 결혼식 자금 8500파운드(약 1300만원)을 모아 건넸다. 지역의 한 사업가는 스탠든에게 2000파운드(약 300만원)을 후원했다.

기부금을 받은 스탠든은 결혼식을 마치고 터키로 신혼여행을 떠났다.

스탠든 부부는 올해 3월에도 독일, 오스트리아, 헝가리, 체코, 이탈리아 등을 방문한 것으로 전해졌다.

또 신종 코로나바이러스 감염증에 걸렸다고 주장하기도 했다.

이같은 행보에 친구들은 스탠든의 건강 상태를 의심했다.

결국 친구들의 추궁 끝에 그녀는 자신의 거짓말을 시인했다.

사법당국은 스탠든에 대해 "정교한 거짓말을 일삼으며 몇 달에 걸쳐 기부를 받는 등 대중의 동정심을 이용한 죄질이 무겁다"며 징역 5개월을 선고하고 지역 사업가에게 받은 기부금 300만원은 다시 되돌려줄 것을 명령했다.

스탠든은 친구들에게 문자 메시지를 보내 "모든 사람에게 미안하다"면서 "이번 일로 남편 제임스가 이혼하자고 해도 그를 탓하지 않겠다"고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr