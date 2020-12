정경심 판결에 野 의원들 "윤석열이 옳았다"…"판사 공격 시작될 것" 우려도

[아시아경제 이지은 기자] 조국 전 법무부 장관의 부인인 정경심 동양대 교수에게 징역 1년 판결이 내려진 데 대해 야당 의원들은 "윤석열(검찰총장)이 옳았다", "사필귀정" 등의 반응을 보였다. 판사에 대한 공격이 시작될 것이라는 우려도 나왔다.

하태경 국민의힘 의원은 23일 페이스북을 통해 "결국 윤 총장이 옳았다"며 판결을 환영했다.

그는 "조국 일가에 대한 수사가 진행되자 문재인 대통령과 여권은 아무일도 아닌데 검찰이 무리한 수사한다고 맹비난했고, '죄 없는 조 전 장관을 억지 수사한다'는 명분으로 '윤석열 쫓아내기'가 시작됐다"며 "하지만 이번 판결로 조국 일가의 범죄가 인정되면서 '윤석열 쫓아내기'는 아무런 정당성이 없음이 입증됐다"고 말했다.

최형두 국민의힘 대변인도 "진실과 정의의 시간이 시작되었다"며 "진실은 반드시 따르는 자가 있고 정의는 반드시 이루는 날이 있다"고 말했다.

국민의힘 서울 송파 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 "입진보의 파렴치와 이중성에 대한 사법부의 단죄이자 국민적 심판이자 정의의 심판"이라며 "사필귀정"이라고 지적했다.

김 교수는 "조 전 장관은 또 무슨 이유로 1심 판결을 비난할까"라며 "박근혜 국정농단 판결을 역사적 판결로 찬양했던 조 전 장관은 이제 준엄한 사법부의 심판 앞에 뭐라 변명할까"라고 꼬집었다.

이어 "조 전 장관은 이제 본인의 법정 구속에 대비해서 겨울 구치소 나기 위한 '슬기로운 감방생활' 준비하기 바란다"며 "(더불어)민주당 김남국, 김용민, 김종민 3김 사수대는 또 무슨 말을 할까"라고 덧붙였다.

판결을 내린 판사들에 대한 조 전 장관 지지층의 공격을 우려하는 목소리도 있었다. 김웅 국민의힘 의원은 "이제 판사들에 대한 공격이 시작될 것 같아 걱정"이라며 "대통령이 갑자기 대법원장을 부른 것이나 여당 의원들이 판사 탄핵 이야기를 꺼내는 것이 심상치 않다. 우리는 중국의 문화대혁명의 아류인 문화소혁명 중인 것 같다"고 말했다.

