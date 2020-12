[아시아경제 이승진 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 506,806 전일가 284,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달강보합 출발 코스피…2750선 회복 close )는 종속회사(LINE Split Preparation)가 한국의 모바일서비스 계열사 라인플러스의 주식 494만2670주를 약 4454억원에 취득한다고 23일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 28일이다.

네이버는 이번 주식 취득의 목적을 "계열회사 거버넌스 변경"이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr