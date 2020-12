[아시아경제 김효진 기자]광주은행은 김대중컨벤션센터에서 열린 2019광주FINA세계수영선수권대회 정부포상 전수식에서 대통령 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

광주은행은 2019광주FINA세계수영선수권대회 공식 후원은행으로서 대회 기간동안 외화 환전 부스와 이동점포를 운영해 국내외 관람객에게 다양한 금융서비스를 제공하고 있다. 또 총 1억3000만원의 입장권을 구매해 지역 사회복지시설 기탁 및 저소득층에 전달했으며, 대회 홍보를 위한 ‘수리&달이 인생샷 사진 콘테스트’, ‘수리달이 환전송금 페스티벌’ 등을 실시했다.

