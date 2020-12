[아시아경제 이창환 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 27,300 등락률 +29.61% 거래량 13,606,270 전일가 92,200 2020.12.23 13:36 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 "마그나와 전기차 파워트레인 합작법인 설립"(종합)LG전자, 캐나다 마그나와 전기차 합작법인 설립LG전자, 어려운 이웃 위한 김장김치·식료품 나눔 close 는 23일 캐나다 자동차 부품업체 마그나 인터내셔널과 전기차 부품을 생산하는 합작법인 엘지마그나 이파워트레인(가칭)을 설립할 예정이라고 밝혔다.

LG전자는 2013년부터 자동차 전장 사업에 뛰어들어 규모를 확장해왔다. 아직 크게 수익은 내지 못하고 있지만 향후 회사를 먹여살릴 신성장 동력 중에 하나로 삼고 투자를 확대하고 있다.

회사 측은 "JV(합작회사) 설립을 통한 전기차 부품 사업 성장 잠재력 확대 및 사업경쟁력 제고를 위해 이번 결정을 내렸다"고 밝혔다. 자본금은 300억원으로 지분 비율은 LG전자가 51%, 마그나가 49%다.

캐나다 온타리오 주 오로라에 본사를 둔 마그나는 매출 기준으로 세계 3위권의 자동차 부품회사다. 관련 업계에서는 애플카 제조에 참여할 유력한 회사로 마그나를 꼽고 있다.

