[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 레드벨벳의 멤버 조이가 근황을 전했다.

최근 조이는 SNS 계정에 패션지 '얼루어코리아'와 함께한 화보 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조이는 바디라인이 드러나는 파격적인 의상을 입고 포즈를 취하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr