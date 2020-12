홍남기, 이재명의 '낮은 수준 자린고비' 비난에 "폄훼·지나친 주장, 대응 않겠다"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 "(자신에 대한 이재명 경기도지사의 비난에 대해) 앞으로 더 이상의 언급이나 대응이 없을 것"이라고 선을 그었다.

이날 오전 홍 부총리는 페이스북에 "지금 위기극복 및 경제회복을 위해 곁눈질할 시간, 좌고우면할 시간이 없다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "어제, 오늘 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과정에서 기재부와 저의 업무에 대해 일부 폄훼하는 지나친 주장을 듣고 제가 카톨릭 신자이지만 문득 다음 법구경 문구가 떠올려졌다"며 "비여후석 풍불능이 지자의중 훼예불경, 즉 '두텁기가 큰 바위는 바람이 몰아쳐도 꿈쩍하지 않듯 진중한 자의 뜻은 사소한 지적에 결코 흔들리지 않는다'는 말"이라고 강조했다.

앞서 전날 이 지사는 페이스북에 '재정적자 최소 대한민국, 홍남기 부총리님의 소감이 궁금합니다'라는 제목의 글을 통해 홍 부총리의 재정정책을 비판했다. 그는 "최근 경제협력개발기구(OECD)가 한국의 일반재정수지 적자는 국내총생산(GDP)의 4.2% 수준으로 42개 주요국가 가운데 4번째로 작다고 밝혔다"며 "뿌듯한가. 만약 그렇다면 경제 관료로서의 자질 부족을 심각하게 의심해 봐야 한다"고 지적했다. 이어 그는 "전시에 재정 아낀다고 부상자를 제대로 치료하지 않으면 국가는 영구장애에 대한 더 큰 손실을 감당해야 한다”며 "전쟁 중 수술비 아낀 것은 자랑이 아니라 수준 낮은 자린고비임을 인증하는 것"이라고 했다.

