유치원·어린이집 대상 유아학비·보육료 지원금 2만원씩 늘어난다

국공립유치원 월 6만원→8만원

사립유치원 및 어린이집 24만원→26만원

교육부 "사립 학부모 부담 줄어 들 것"

[아시아경제 이현주 기자] 유치원과 어린이집을 대상으로 정부가 지원하는 유아학비와 보육료가 월 2만원씩 인상된다.

교육부는 유치원과 어린이집에 다니는 유아의 학비와 보육료 지원금을 2년 연속 인상한다고 23일 밝혔다. 현재 6만원인 국공립유치원 유아 1인당 유아학비 지원은 8만원으로, 24만원인 사립유치원과 어린이집 보육료는 26만원으로 확대된다.

유치원은 원비 인상률 상한 범위 내에서 결정한 2021학년도 유치원 원비 중 정부지원금인 유아학비를 제외한 나머지 금액을 학부모에게 징수할 수 있다. 이로 인해 교육부는 2만원 이상과 월비 인상률 상한제 등으로 내년 사립유치원 학부모의 부담금은 전년 보다 줄어들 것으로 예상했다.

교육부 관계자는 "모든 유아가 생애 출발선에서부터 양질의 교육을 안정적으로 받을 수 있도록 유아교육과 보육의 지원 확대 및 내실화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 예정"이라고 말했다.

