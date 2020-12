"정치인들 함부로 예술인 언급 마" vs "염치 실종" 문준용·野 설전

문준용 씨, 코로나19 피해 긴급 예술지원금 1400만원 수령

"가난한 예술가들 생각해 신청 안하면 안 됐나" 野 질타

문 씨 "제 전시 취소되면 저와 계약한 영세 예술가들 피해" 반박

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용 씨와 야당이 연일 설전을 이어가고 있다. 문 씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 긴급 예술지원금 1400만원을 수령한 것을 두고 야당에서 '영세 예술가를 지원해야 할 돈을 대통령 아들이 받았다'는 취지로 비판하자 문 씨가 반박하고 나선 것이다.

문 씨는 22일 자신의 페이스북에 '영세 예술인이 받아야 할 코로나19 지원금을 대통령 아들이 받아서 문제라는 주장에 대한 반박'이라는 제목의 글을 올려 "영세 예술인을 위한 지원금은 별도로 공고가 된다"며 "코로나19로 제 전시가 취소되면 저와 계약한 갤러리, 큐레이터 등이 피해를 본다. 이들 모두 당신들이 말하는 영세 예술가"라고 밝혔다.

이어 "제가 지원금을 받아 전시하면 그 영세 예술가들에게 비용이 지급된다"며 "지원금 신청 시 이렇게 계획안을 냈고, 돈은 이미 영세 예술인들에게 드렸다"고 설명했다.

또 문 씨는 "제 작품은 대통령 아들이 아니더라도 이미 예전부터 인정받고 있다"며 "정치인들은 함부로 영세 예술인을 입에 담지 말 것"이라고 꼬집었다. 자신이 지원금을 수령한 것을 두고 특혜라고 주장한 일부 정치인들에 대한 반박으로 풀이된다.

문 씨는 앞서 지난 4월 '계획했던 전시 3건이 취소돼 손해가 크다'며 해당 지원금을 신청한 것으로 전해졌다.

서울문화재단에 따르면 시각예술 분야 지원금은 총 6억561만원으로, 모두 46명에게 지급됐다. 이 가운데 문 씨는 최고액인 1400만원을 받았다. 문 씨는 수령한 지원금으로 지난 17일 서울 한 갤러리에서 개인전을 열었다.

이를 두고 야당에서는 문 씨가 특혜를 받았다며 비판의 목소리가 나왔다. 김미애 국민의힘 비상대책위원은 이날 자신의 페이스북에 "염치가 실종됐다"며 "대통령 아들도 코로나 지원금 신청을 제한하는 법은 없겠지만, 그래도 그런 세금받는 아버지 없는 가난한 예술가들 생각해서 신청 좀 안 하면 안 됐나"라고 반문했다.

같은 당 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "문준용의 코로나 지원금 수령은 진보 권력층의 부도덕과 파렴치의 민낯을 보여준다"라며 강하게 비판했다.

논란이 커지자 문 씨는 이날 오후 페이스북에 쓴 글에서 "코로나 지원금은 작가에게 수익으로 주는 돈이 아니라 작가가 전시·작품 제작에 사용하는 돈"이라며 "코로나로 피해를 본 예술산업 전반에 지원금이 돌아가게 하는 것"이라고 반박했다.

이어 "그런 취지로 처음부터 사용 규정을 정하고, 계획을 상세하게 제시받아 적절성을 심사해 저를 (지원 대상으로) 선정한 것'이라며 "지원금은 별도 통장에 넣어 작가가 손대지 못하게 하고 영수증 검사도 철저히 한다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr