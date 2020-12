호남대 학생들 ‘현장실습 CROSS PLUS 수기공모전’서 실력 두각

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 현장실습지원센터는 지난 21일 오전 잡섹션실에서 ‘CROSS PLUS’가 개최한 ‘2020 현장실습 CROSS PLUS 수기공모전’에서 두각을 보인 박성곤(외식조리과학과 4)씨에게 최우수상을, 신은준(외식조리과학과 3)씨에게 장려상을 시상했다고 22일 밝혔다.

CROSS PLUS는 호남대를 비롯해 강릉원주대, 계명대, 울산대, 제주대, 한국교통대, 아주대가 현장실습 교육의 공동운영을 통한 산학협력 교육을 성공적으로 진행하기 위해 조직한 협의체다.

호남대는 현장실습 프로그램과 인턴십 교과목을 이수한 학생들을 대상으로 현장 경험을 통해 느끼고 배운 점에 대한 수기를 대상으로 공모전을 열었다.

‘나의 26살 뜨거웠던 제주의 여름밤’ 작품으로 최우수상을 수상한 박성곤씨는 “현장실습을 통해 조리사가 가져야할 마음가짐과 진로 탐색 기회를 가졌고, 진로 방향수립과 직업에 대해 확신을 갖기 위한 목표를 수립할 수 있었다”며 “호텔 현장실습을 통해 호텔조리사의 삶에 대해 긍정적 마인드를 갖게 됐다”고 했다.

김성수 호남대 현장실습지원센터장은 “매 학기 및 계절학기마다 산업현장 적응력배양을 위한 교육의 일환으로 학생들의 진로탐색 및 현장 실무를 체험할 수 있는 ‘현장실습학점제’를 운영하고 있다”며 “현장중심 교육과정(현장실습) 우수사례 공유·확산을 통해 현장실습 교육 내실화와 현장실습 교육 참여 활성화가 기대된다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr