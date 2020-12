[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 이달 31일자로 정년퇴직을 앞둔 동신대학교 직원들이 22일 중앙도서관 2층 소회의실에서 ‘2020년 정년퇴직직원 송공패 전달식’을 갖고 최일 총장(가운데)과 기념 촬영을 하고 있다.

