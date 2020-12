위장질환 끝! 가정 상비약

동성제약 '동성 정로환 에프정'

[아시아경제 조현의 기자] 동성제약 동성제약 002210 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 550 등락률 -4.25% 거래량 657,804 전일가 12,950 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 동성제약, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 5.2% ↑동성제약, 외국인 7000주 순매도… 주가 -1.47%덱사ㅇㅇㅇ 말고 새로운 것이 나왔다! 중증환자 사망률 낮춘다! close 의 '동성 정로환 에프정'은 최근 들어 과거의 세균성 설사보단 식습관의 변화, 스트레스 등으로 인한 위장 질환이 증가한 점을 반영한 제품이다. 1972년 출시된 동성 정로환은 동성제약 동성제약 002210 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 550 등락률 -4.25% 거래량 657,804 전일가 12,950 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 동성제약, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 5.2% ↑동성제약, 외국인 7000주 순매도… 주가 -1.47%덱사ㅇㅇㅇ 말고 새로운 것이 나왔다! 중증환자 사망률 낮춘다! close 의 대표 일반의약품 브랜드다. 배탈, 설사에 효과가 좋아 오래전부터 '가정 상비약'으로 자리매김하고 있다.

리뉴얼된 동성 정로환 에프환은 기존의 크레오소트가 아닌 구아야콜을 주원료로 한다. 냄새는 줄이면서 기존의 효과는 그대로 살린 점이 특징이다. 이 제품은 설사뿐 아니라 체한 증상 등 위장질환으로 적용 범위를 확대했다. 주성분도 이에 따라 3종에서 5종으로 늘렸다.

8세부터 성인까지 다양한 연령층이 복용 가능하다. 만 15세 이상과 성인은 1회 4정, 만 8세 이상~만 15세 미만은 1회 2정을 하루 세 번 식후에 복용하면 된다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr