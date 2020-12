[아시아경제 박지환 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,715 전일대비 75 등락률 -1.57% 거래량 722,835 전일가 4,790 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 SK렌터카, 김해시청에 車관리 솔루션 '스마트링크' 제공SK렌터카, '월급제 전환' 법인택시 평가 시스템 솔루션 제공SK네트웍스 민팃, 중고폰 기부로 숲 조성 캠페인 진행 close 는 재무구조 개선 및 성장투자 재원 확보 목적으로 자회사 SK핀크스 주식 200만주를 계열사 휘찬에 3028억5600만원에 처분하기로 결정했다고 22일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr