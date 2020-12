[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 21일 오후 구청에서 제19회 전국주민자치박람회에서 지역 활성화 분야 최우수상을 받은 목1동 관계자들을 격려했다.

행정안전부와 자치분권위원회가 주관하여 지난 7일부터 11일까지 개최한 제19회 전국주민자치박람회에서는 주민자치 활성화를 위한 주민 토론회, 주민자치리더교육, 주민자치 우수사례 발표 및 시상식이 비대면 온라인으로 진행됐다.

양천구는 지역 활성화 분야에서 목1동이, 학습공동체 분야에서 목2동이 각각 최우수상인 행정안전부 장관상을 수상했다.

