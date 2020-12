영국·프랑스 정상, "국경재개방 합의"...단계적 재개방 예상

[아시아경제 이현우 기자] 프랑스와 영국이 정상간 합의를 통해 국경을 재개방하기로 합의했다. 앞서 프랑스 정부는 영국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변종 바이러스가 창궐했다는 소식에 항공, 해운, 육로 등 모든 교통로를 폐쇄하고 인적, 물적교류를 모두 막아왔다.

22일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 보리스 존슨 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 프랑스가 그동안 봉쇄해온 영국과의 국경을 다시 개방하기로 합의했으며, 조만간 구체적인 내용이 발표될 예정이다. 프랑스 외무부의 유럽문제 담당인 클레망 본 국무장관은 "양국 정상이 합의한 조치들은 23일부터 발효될 것"이라고 말했다. 두 정상이 합의한 구체적인 내용은 아직 알려지지 않았으며, 항공이나 해운, 육로운송의 단계적 개방 조치가 포함될 것으로 전망된다고 BBC는 전했다.

영국에서 코로나19의 변종 바이러스가 확산되고 있다는 소식에 프랑스는 지난 21일 0시를 기해 48시간 동안 영국에서의 입국을 전면 금지한 바 있다. 도버항 등 영국의 각 항구는 물론 영불해협 해저의 유로터널을 통한 프랑스로의 입국도 모두 차단됐다. 물류이동 역시 완전히 차단된 상태였다.

이에 따라 영국과 유럽 대륙 사이 주요 교역항인 도버항에는 화물트럭과 수송선들이 꼼짝하지 못하고 발이 묶여 있는 상태다. 현재까지 영국에 머문 사람과 물자의 입국을 제한한 나라는 프랑스를 포함 40개국이 넘는 것으로 알려졌다.

