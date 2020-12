ESR켄달스퀘어리츠, 23일 코스피시장 상장

[아시아경제 구은모 기자] 국내 최초 물류전문 리츠(REITs·부동산투자회사) 이에스알켄달스퀘어리츠가 오는 23일 코스피시장에 상장한다.

한국거래소는 이에스알켄달스퀘어리츠가 오는 23일부터 매매거래가 시작된다고 22일 공시했다. 이에스알켄달스퀘어리츠는 물류센터들을 기초자산으로 하는 리츠다. 지난 10월 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 진행했으며, 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등 국내외 유수의 기관이 참여하였다.

지난달 25일부터 이달 2일까지 진행한 기관투자자 대상 수요예측에 106개의 기관투자자가 참여해 8.75대 1의 경쟁률을 나타냈다. 주당 공모가는 단일가 5000원으로 총 공모금액은 총 3572억원 규모다.

지난 4일부터 8일까지 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에는 청약물량 1786만주에 대해 약 5997만주가 접수돼 3.36대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 1499억원이 몰렸다.

t신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 비대면 시대에 전자상거래 시장이 급성장하고 있다. 이 가운데 임차인의 80%이상 이커머스와 3자 물류 등이 차지한다는 점이 기관투자자 수요예측과 일반투자자 공모주 청약에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가되고 있다.

최근 국내 리츠시장에서 공모 리츠 개인투자자에 대한 세제혜택, 주택도시연금과 퇴직연금의 리츠 상품 투자허용 등 활성화를 위한 변화가 일어나고 있다. 국내 물류 플랫폼 산업을 이끌고 있는 이에스알켄달스퀘어리츠는 긍정적인 시장 활성화를 기반으로 성장이 매우 기대되고 리츠시장을 선도할 대표 리츠가 될 것으로 보인다.

윤원섭 켄달스퀘어리츠운용 대표는 “이에스알켄달스퀘어리츠의 자산과 사업 가치를 인정해 주신 투자자분들께 감사인사를 드린다”며 “물류산업의 리더로서 물류산업 투자 활성화와 투자자의 자산가치 증대를 위해 힘쓰겠다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr