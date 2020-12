팅크웨어, ‘퍼스트브랜드대상’ 내비게이션·블랙박스 부문 수상

내년을 이끌어갈 기대되는 브랜드 내비게이션 부문 17년, 블랙박스 부문 9년 연속 선정

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 '2021퍼스트브랜드대상'에서 '아이나비'가 내비게이션 부문과 블랙박스 부문에서 1위에 선정됐다고 22일 밝혔다.

올해로 19회를 맞는 퍼스트브랜드대상은 한국소비자포럼이 주관하며 내년 한 해 동안 기대되는 브랜드를 선정하는 시상식이다.

내비게이션 부문에서 17년 연속 1위에 선정된 아이나비는 한 분야에 10년 이상 된 브랜드에만 수여하는 '퍼스트클래스 브랜드'를 수상했다.

팅크웨어는 플래그십 내비게이션 '아이나비 X3'를 통해 고도화된 증강현실 솔루션과 보행자 인식 솔루션 등 새로운 지능형운전자보조시스템(ADAS)으로 기술력을 선보였다. 이러한 기술 개발 노하우를 기반으로 지도 솔루션을 고도화한 모바일 내비게이션 '아이나비 에어(Air)'와 클라우드 기반 하이브리드 지도 SW 플랫폼인 '아이나비 Where(웨어)'를 상용화하는 등 관련 사업도 지속적으로 확장하고 있다고 팅크웨어 측은 설명했다.

아울러 블랙박스 부문에서도 9년 연속 선정된 아이나비는 이달 출시한 4K 플래그십 모델 '아이나비 퀀텀 4K'와 QHD 화잘을 탑재한 '아이나비 QXD5000' 등 선도적인 기술력과 완성도 높은 제품으로 국내 뿐 아니라 해외에서도 지속적인 성장을 하고 있다고 덧붙였다.

팅크웨어는 지난해 사물인터넷 통신망을 활용한 실시간 통신서비스 '아이나비 커넥티드'를 런칭해 지원 서비스를 고도화하고 있으며 2021년에는 롱텀에볼루션(LTE) 통신망 기반의 보다 업그레이드 된 통신 서비스를 선보일 예정이다.

