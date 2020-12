영광군, 선별진료소 3곳 운영…누구나 무료로 익명 검사

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 코로나19 확산 방지를 위해 2021년 1월 3일까지 보건소를 포함한 3개 선별진료소에서 군민 누구나 익명으로 검사를 받을 수 있도록 검사 전담팀을 확대 운영하고 있다고 22일 밝혔다.

이는 전국적인 코로나19 확산이 지속되고 일상 속 감염사례와 무증상으로 인한 전파 등이 계속되고 있어 신속한 검사를 통해 지역사회 감염을 예방하고 조기 차단하기 위해서다.

그동안 코로나19 검사를 위한 기존 선별진료소는 접촉자 및 해외입국자 등 역학적 연관성이 있는 사람만 가능했던 것을 사회적 거리 두기 2단계가 되면서 증상이 없더라도 의심되거나 불안하면 무료로 검사를 받을 수 있도록 했다.

또 감염 취약계층인 사회복지 생활시설 입소자 및 종사자에 대해서는 22개소 626명에 대해 1차 검사는 모두 음성판정을 받았으며, 2차 666명 대상으로 전원 검사를 실시한 상태이다.

김준성 군수는 “군민 여러분은 코로나19가 의심되거나 불안하다면 적극적으로 검사를 받아주시고, 수도권 등 타 지역 방문 및 연말연시 모임을 자제해 주시기를 거듭 당부드린다”고 말했다.

