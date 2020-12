[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 남악점(점장 김병일)이 오는 27일까지 1층 러블리스퀘어에 ‘크리스마스 설레임’이라는 주제로 마크라메를 활용한 인테리어 소품을 전시한다. 마크라메란 다른 도구 없이 손을 이용해 끈으로 매듭을 엮어 만든 작품으로 최근 드라마의 연출 소품으로 자주 쓰이고 있다.

