의정부시, 2021년도 예산 1조 2692억 원 확정‥올해보다 5.8% 증가

일반회계는 1조 692억 원, 특별회계 2000억 원

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부시 2021년도 본예산이 1조 2692억 원(일반회계는 1조 692억 원, 특별회계 2000억 원)으로 확정됐다. 이는 2020년 1조 2000억 원보다 692억 원(5.77%)이 증가한 규모다.

2021년도 본예산 기준 시민 1인당 지방세 부담액은 43만 3000원으로 2020년 44만 원보다 7000원이 감소했다. 시민 1인당 세출예산액은 232만 2000원으로 2020년 212만 8000원보다 19만 4000원이 증가했다.

코로나19로 인한 경기회복 지연으로 지방소득세는 2020년도보다 60억 원이, 지방교부세는 103억 원이 감소했다. 2021년도 지방세 등 세수 여건이 2020년과 같은 수준의 세수 신장 추세를 회복하기 어려울 것으로 전망된다.

시는 불확실한 지방세수 여건을 타개하고 지역경제 활성화를 위해 연간 지방세와 세외수입 가용 세입예산을 최대한 반영했다. 이를 위해 특별회계의 예비비 등 여유 재원을 활용하기 위해 통합재정안정화기금 443억 원을 확보, 2021년도 예산에 포함했다.

2021년도 일반회계 예산 1조 692억 원 가운데 일반 공공행정 분야에 453억 원, 교육 분야에 479억 원을 편성했다. 또한, 문화 관광 분야 512억 원, 환경 분야 816억 원, 사회복지 분야 5671억 원, 보건 분야에 233억 원을 편성했다.

일자리 창출과 지역경제 활성화를 위한 산업·중소기업 분야에는 109억 원, 교통 및 물류 분야 845억 원, 국토 및 지역개발 분야 348억 원 등을 편성했다.

주요 생활 SOC 사업에는 ▲도심 숲속 청소년 힐링센터 건립 43억 원 ▲배구연습장 등 공공 체육시설 확충 62억 원 ▲호원동 중로1-25호선 등 도로 개설 89억 원 ▲흥선교 등 도로시설물 유지보수 80억 원 ▲부용천 정비 등 30억 원 ▲원머루·정자말 도시개발사업 40억 원 ▲신흥마을 등 도시재생사업 22억 원 ▲고산지구 청소년 문화의 집 건립 19억 원 ▲어린이도서관 리모델링 17억 원 ▲가금철교 문화공원 등 도시공원 조성사업 57억 원 등을 반영했다.

코로나19 대응에는 ▲진단검사 등 코로나19 긴급 대응 13억 원 ▲관내 대학 재정지원 24억 원 ▲청년 일자리 플랫폼 구축 등 일자리 확충 사업 22억 원 ▲중소·벤처기업 지원 27억 원 ▲전통시장 및 골목상권 활성화 지원 39억 원 등을 편성했다.

안병용 의정부시장은 2021년도 예산과 관련, "코로나19 위기 극복을 위해 2021년도에 확정된 사업들이 차질 없이 집행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr