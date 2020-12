동국제강, 여성가족부 선정 '2020 가족친화기업' 인증

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 8,180 전일대비 80 등락률 +0.99% 거래량 830,997 전일가 8,100 2020.12.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 여성가족부 '가족친화경영' 인증동국제강 4세 장선익 "최우선 목표는 직원 안전과 친환경"동국제강, 노사화학격려금 자사주 97만주 지급 close 이 여성가족부에서 선정하는 '2020 가족친화기업' 인증을 획득했다.

가족친화인증은 여성가족부가 근로자들의 일과 가정생활의 양립을 위해 노력해 온 기업에게 심사를 통해 인증을 부여하는 제도로 2008년부터 이어져오고 있다.

출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화문화 조성을 기본으로 하여 최고경영자 리더십을 평가하고, 직원들의 인터뷰, 현장 심사를 통해 결정된다.

또 매월 셋째 주 금요일은 한시간 먼저 퇴근하는 '캐주얼데이'를 운영하고 있으며, 일과 가정의 양립을 위한 맞춤형 휴가 제도를 운영하고 있다. 초등학교 입학 자녀를 둔 직원에게는 '자녀입학 돌봄휴가'를 제공하고, 팀장 보직 3년 이상이 된 직원에게는 5일간 '팀장 리프레시' 휴가와 휴가비를 지원한다. 또 차장 이상 승진자에게는 재충전의 기회를 제공하기 위해 2주간의 휴가를 부여하는 등 자유로운 휴가 사용을 독려하고 있다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr