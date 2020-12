[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤의 독립스튜디오인 블루홀스튜디오가 게임 '테라'의 서비스를 직접 맡는다고 21일 밝혔다.

그간 넥슨코리아가 '테라'를 서비스해왔다. 블루홀스튜디오는 내년 1월27일부터 직접 테라를 서비스한다.

'테라'는 2011년 출시된 다중접속역할수행게임(MMORPG)으로 국내에서만 450만명 이상 이용자를 보유하고 있다.

블루홀스튜디오는 "개발사가 직접 서비스하면서 이용자들과 더 가깝게 다가갈 수 있을 것"이라며 "이용자들의 얘기를 많이 들어 더 다양한 경험을 제공할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

테라 이용자는 1월4일부터 이관 사이트를 통해 이관 신청을 할 수 있으며, 넥슨의 서비스는 2021년 1월25일 종료된다. 상세한 내용은 넥슨 테라 홈페이지에서 확인할 수 있다.

