“당신의 침대는 업데이트 되나요?” 코웨이 슬립케어 매트리스 TV 광고 캠페인 전개

매트리스 오염 및 탑퍼 마모 상황 직관적으로 보여주며 주목도↑

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 '슬립케어 매트리스 TV 광고 캠페인'을 전개한다고 21일 밝혔다.

코웨이가 선보이는 신규 TV 광고는 총 2편으로 새로운 BI가 처음으로 적용된다. 광고는 '당신의 침대는 업데이트 되나요?'를 메인 카피로 코웨이가 제공하는 차별화된 서비스인 '매트리스 케어서비스'와 '탑퍼 교체'의 필요성과 가치를 직관적인 상황 연출과 강력한 문구로 전달한다.

'케어서비스 편'에서는 일상생활에서 매트리스가 오염되는 실제 상황들과 매트리스 속 진드기, 곰팡이 각질 등을 직관적으로 보여주며 케어서비스의 필요성을 부각시켜 시청자들의 공감대를 높였다. 코웨이만의 매트리스 전문케어서비스는 4개월마다 전문장비를 활용해 오염도 측정부터 UV 살균까지 제공하기 때문에 언제나 새 침대처럼 위생적으로 사용 가능하다.

'탑퍼 교체 편'에서는 몸에 직접 닿는 부분인 탑퍼 부분의 마모, 변형 사례들을 통해 탑퍼 교체 필요성을 보여줌으로써 주목도를 향상시켰다. 또한 탑퍼 종류와 교체 횟수 등 다양한 옵션 별로 선택할 수 있는 코웨이만의 탑퍼 무상 교체 내용을 알기 쉽게 표현해 소비자 이해도를 높였다.

코웨이는 이번 TV 광고와 함께 다양한 고객 확보를 위한 디지털 광고도 함께 진행한다. 유튜브, 온라인, IPTV 등의 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "이번 광고는 소비자 관점에서 코웨이 슬립케어 매트리스가 제공하는 차별화된 제품과 서비스를 좀 더 알기 쉽고 명확하게 전달함으로써 소비자들의 공감대 확보 및 자사의 특장점을 알리는 데 주력했다"며 "코웨이 슬립케어 매트리스에서 편안하게 힐링 할 수 있도록 건강한 수면 환경 제공에 앞장서겠다"고 말했다.

