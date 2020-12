순천시자원순환센터 화재…소방 당국 이틀째 진화 중

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 소방 당국이 전남 순천 쓰레기 처리시설에서 발생한 화재의 큰불은 잡았지만, 이틀째 잔불을 정리하는 등 진화에 온 힘을 쓰고 있다.

19일 순천소방서에 따르면 지난 18일 오전 6시 39분께 순천시 주암면 순천시자원순환센터에서 불이나 119 소방대원 144명과 소방 장비 24대를 투입해 진화에 나섰다.

불이 처음 시작된 창고는 소방 장비가 접근이 어려울 정도로 불길이 크게 일었고, 바람까지 거세게 불어 진화에 어려움을 겪었으나 소방대원들은 펌프 차량 등을 투입해 2시간 만에 초기 진화를 마쳐 인명 피해는 발생하지 않았다.

불은 반입장 내 폐기물 저장소에 임시보관 중인 재활용 더미에서 발생했고 각종 플라스틱과 재활용품 등을 태웠다.

순천 소방서는 초기 진화에는 성공했지만, 저장소에 쌓여 있던 2천t가량의 쓰레기 더미에 불티가 옮겨붙어 여전히 잔불이 남아 있는 상태로 추가 화재를 막기 위해 이틀째 소방대원 40여 명을 투입해 잔불 정리를 하고 있다.

소방 당국의 발 빠른 대응과 조기 진화로 다행히 불은 크게 확산하지 않았다. 불이 난 건물과 인접한 시설에는 파쇄기와 건조기, 분쇄기 등 40억 원 상당의 시설들이 모여있어 자칫 대형화재로 이어질 가능성이 컸다.

이번 화재로 현재까지 소방서 추산 재산 피해액은 4억 원이다.

소방 당국은 진화를 마무리하는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr