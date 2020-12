코스메카코리아, AI융합 지역특화산업 공모사업

[아시아경제 조유진 기자] 화장품 연구개발생산(ODM) 전문기업 코스메카코리아 코스메카코리아 241710 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,800 2020.12.18 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 코스메카코리아, 영업익 19억…전년비 6527%↑코스메카코리아, 흡수재·메쉬망 구비된 화장품 용기 특허권 취득코스메카코리아, 화장품 테마 상승세에 5.02% ↑ close 가 급변하는 비즈니스 환경에 선제적으로 대응하기 위해 인공지능(AI) 도입을 기반으로 한 디지털 혁신에 나선다.

코스메카코리아는 과학기술정보통신부가 주관하고 충청북도와 한국과학정보기술혁신원이 수행하는 ‘충북 AI융합 지역특화산업 공모사업’에 선정되어, AI융합기술 솔루션을 개발한다고 18일 밝혔다.

충북 AI융합 지역특화산업 공모사업은 AI 도입을 통해 생산성과 품질 등의 지역특화산업 경쟁력을 강화하기 위한 한국판뉴딜 사업으로, 테마당 3억원 규모의 AI 알고리즘을 개발해 제공한다.

코스메카코리아는 총 5개의 테마 과제에 선정돼 15억원 상당의 지원을 받게 되며 내년도 3월까지 수집한 빅데이터를 바탕으로 4월부터 본격적인 AI 솔루션 알고리즘 개발에 착수한다.

개발 분야는 신제품 개발방향 AI시스템, 신제품 개발처방 AI시스템, 부자재 상용성 최적조건 AI시스템, 조색 품질 균일화를 위한 AI시스템, 제조 조건 최적화 AI 시스템 등이다.

조임래 코스메카코리아 회장은 “코스메카코리아의 화장품 개발 노하우에 첨단 AI 기술을 접목해 전세계 화장품 시장을 선도하는 디지털 융합 혁신을 이루어 나가겠다”며 “이를 통해 우수한 품질의 제품을 시현하고 글로벌 고객의 만족을 극대화하겠다”고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr