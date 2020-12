[e공시 눈에 띄네] 코스피-17일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 대구백화점 대구백화점 006370 | 코스피 증권정보 현재가 9,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,200 2020.12.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 대구백화점, 백화점 테마 상승세에 17.91% ↑대구백화점, 주당 100원 현금배당 결정공공 빅데이터 사용으로 세밀한 정책 진행 가능성 기대![외신 단독] close = 유동성 확보를 위해 61억원(60만주) 규모의 자기주식 처분 결정.

◆종근당= 보통주 1주당 신주 0.05주를 배정하는 무상증자 결정.

◆ 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 3,885 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,930 2020.12.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제신성이엔지, 주가 3835원.. 전일대비 -0.52%강한 반등! 부동의 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 신고가의 비밀! close = 수익성 개선 및 경쟁력 있는 사업 분야에 집중하기 위해 증평공장 솔라셀(Solar Cell) 생산 중단.

◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,200 2020.12.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 두산, 모트롤 물적분할...신규설립법인 주식은 분할사에 100% 배정 박정원 회장, 두산퓨얼셀 지분 두산重에 무상증여…'재무 개선 단비'공학한림원이 '산업 디지털 전환 연대·협력' 이끈다 close = 계열회사 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,850 2020.12.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 두산重, 전북과 서남권 해상풍력발전 단지 조성 협력두산重, 인프라코어 매각 성공…경영정상화 자구안 큰 산 넘어두산重, '캐시카우' 인프라코어 떠나도 신산업·밥캣으로 버틴다 close 에 대해 6039억원 규모의 담보 제공 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr