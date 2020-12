수사권조정 현장 점검

[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 17일 서울 마포구 소재 서울지방경찰청 광역수사대·지능범죄수사대 통합청사를 찾아 현장경찰의 책임수사 준비 상황을 점검하고 직원들을 격려했다.

이번 현장 점검은 내년 1월1일 경찰의 1차적 수사종결권 부여 등 검·경 수사권조정 내용이 담긴 개정 형사소송법 시행을 앞두고 이뤄졌다.

이 자리에서 김 청장과 경찰 수사관들은 자필로 '책임수사 완수를 위한 다짐'을 작성하고, 수사권 개혁 시대를 맞아 전문성·공정성·책임성 있는 수사권 행사를 약속했다. 김 청장은 "책임수사 체제를 완성해 국민의 기대와 여망에 적극 부응하겠다"고 강조했다.

