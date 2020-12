코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승

[아시아경제 오주연 기자] 17일 오전 장중 1%대 하락하며 2740선대까지 밀렸던 코스피가 오후 들어 낙폭을 만회하면서 2770선서 턱걸이 마감했다. 코스닥지수는 외국인과 기관의 매수세가 몰리며 940선 위에서 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.05% 떨어진 2770.43으로 장을 마쳤다. 전일 미국 증시가 추가 부양책 타결이 임박했다는 소식에도 불구하고, 경제지표 부진 등으로 혼조 마감하면서 이날 국내 증시도 하락 출발했지만 오전 장중 1% 이상 하락했던 코스피는 이후 개인의 매수에 힘입어 낙폭을 줄였다.

수급별로 개인은 3264억원어치를 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3013억원, 324억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 500 등락률 -0.68% 거래량 23,452,813 전일가 73,800 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승국산화 성공! ‘ㅇㅇㅇ’ 호황기에 강하게 터집니다! 단숨에 급등합니다!삼성전자, 직원 여행 금지→자제 하루만에 변경…왜? close (0.68%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 68,597 전일가 807,000 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close (-0.37%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 351,500 전일대비 2,000 등락률 -0.57% 거래량 897,206 전일가 353,500 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승백신 부작용… 파격적 해결책! 긴급사용 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 관심 집중!적중.. 확산세 심화! 국내치료제 다음 승인소식! 단숨에 급등합니다! close (-0.57%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 500 등락률 -0.18% 거래량 521,772 전일가 285,500 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일네이버 "일본 계열사 주식 743만주 7791억원에 취득" close (-0.18%) 등은 하락했고 SK하이닉스(1.70%), LG화학(1.34%), 현대차(0.26%) 등은 상승했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.47% 오른 944.04에 장을 마쳤다. 이날 코스닥시장을 이끈 것은 개인이 아닌 외국인과 기관이었다. 이날 외국인과 기관은 각각 코스닥시장에서 562억원, 817억원어치를 순매수했고 개인은 1097억원어치를 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 158,800 전일대비 200 등락률 +0.13% 거래량 2,520,511 전일가 158,600 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승셀트리온헬스케어, 주가 15만 9700원 (0.69%)… 게시판 '북적'백신 부작용… 파격적 해결책! 긴급사용 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 관심 집중! close (0.13%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 234,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 1,170,993 전일가 233,500 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.69%...오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓ close (0.21%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 212,500 전일대비 2,200 등락률 +1.05% 거래량 655,865 전일가 210,300 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세씨젠, 외국인 1000주 순매도… 주가 -2.87%코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close (1.05%) 등이 상승했고 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,600 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 412,968 전일가 93,800 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감外人·기관 쌍끌이 매도세에 코스피·코스닥 모두 약보합 유지12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입 close (-0.21%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 175,000 전일대비 2,800 등락률 -1.57% 거래량 277,667 전일가 177,800 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환 close (-1.57%) 등은 하락했다.

증권가에서는 내년 증시 상승을 점치면서도 단기적으로는 밸류에이션 부담을 해소할 시점이라고 보고있다.

이경민 대신증권 연구원은 "11월 이후 쉬지 않고 올라오는 과정에서 호재, 긍정적인 이슈, 이벤트는 선반영했다"면서 "추가적인 상승을 위해서는 실제 기대했던 결과가 더 좋게 나오거나 더 강한 호재 및 이슈가 있어야 하는 상황"이라고 진단했다.

이어 "기대감을 선반영한 시장은 밸류에이션 부담에 직면했다"면서 "2020년 연말, 2021년 1월까지 변동성 확대 가능성을 경계한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr