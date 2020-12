신복위, 경제교육대상 부총리상 수상

[아시아경제 김효진 기자] 신용회복위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 비대면 금융교육 활성화에 노력한 점을 인정받아 기획재정부·경제교육단체협의회에서 주최하는 ‘2020년 대한민국 경제교육대상’ 부총리 겸 기획재정부 장관상을 수상했다고 17일 밝혔다.

신복위는 올들어 지난달 말까지 대면교육이 어려운 상황에서도 맞춤형 교육 콘텐츠를 지속적으로 개발하고 쌍방향 원격교육 등 채널을 다원화해 전년 대비 292.9% 증가한 29만6882명에게 비대면교육을 실시했다.

이계문 위원장은 “코로나19로 대면교육이 제한되는 등 변화된 상황에서 수강자의 입장을 고려한 비대면교육 강의기법 개발 등 적극적인 대응이 필요하다”면서 “신복위의 채무조정 프로그램이나 서민금융진흥원 이용자인 금융취약계층에게 효과성 있는 맞춤형 금융교육을 지속 실시해 경제적 재기와 실질적 신용회복을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

