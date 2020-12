삼일회계법인, 공익법인 회계시스템 '스타스' 소개 온라인 세미나 성료

[아시아경제 박지환 기자] 삼일회계법인은 16일 '공익법인 회계시스템 스타스 소개 웨비나'를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 웨비나는 국내 공익법인에서 근무하는 실무자 약 170여명이 참석했다. 삼일회계법인이 창립 50주년을 기념하는 사회공헌활동으로 개발한 공익법인 회계시스템 스타스를 소개하고, 시스템의 개발 취지, 특징과 함께 주요 기능과 사용방법을 설명하는 순서로 진행됐다.

변영선 센터장은 "소규모 공익법인들이 공익법인 회계기준에 근거한 재무정보를 보다 쉽게 산출할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 개발했다"며 "되도록 많은 사용자들이 사용하면서 개선 방향과 의견을 제시한다면 이 시스템이 점점 진화할 것"이라고 강조했다.

PwC컨설팅에서 일반 기업의 재무관련 혁신과 시스템 구축을 담당해 온 최준걸 파트너는 "별도의 IT 투자 없이 사용할 수 있고 관리가 용이한 엑셀 기반의 시스템을 구축했다"며 "공익법인회계기준에 기반한 기능과 화면별로 도움말 기능을 제공해 사용자가 최대한 쉽게 사용방법을 파악할 수 있도록 활용성을 높였다"고 설명했다.

마지막으로 박성호 비영리법인지원센터 회계사는 스타스를 직접 시연하며 기본정보 입력, 전표 입력, 결산 기능을 통한 공통비 배분과 재무제표 산출 등 스타스의 주요 기능을 설명했다.

삼일회계법인 관계자는 "올 연말 스타스를 배포한 후, 2021년부터 본격적으로 사용할 공익법인들을 위해 분기에 한 번씩 사용자들을 위한 교육 프로그램을 준비해 시스템의 효율적인 사용은 물론 공익법인 회계 및 세무처리에 대한 질의 응답 시간을 마련할 것"이라고 밝혔다.

스타스는 오는 21일부터 국내 공익법인에서 근무하는 회계담당자라면 누구나 무료로 사용할 수 있다. 설치 방법을 포함한 더 자세한 정보는 삼일회계법인 홈페이지에서 확인이 가능하다. 삼일회계법인은 사용방법을 설명하는 동영상 강의를 삼일회계법인 공식 유튜브 채널에도 공개할 예정이다.

